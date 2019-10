Casablanca accueille la caravane « Emploi et Métiers 2019 »

La troisième étape de la 7ème édition de la Caravane Emploi & Métiers, organisée par le groupe AmalJob/Novojob (acteur de recrutement en ligne), aura lieu les 30 et 31 octobre à Casablanca.

Plus de 10 000 visiteurs et une trentaine d’entreprises exposantes sont attendus durant les deux jours de cette grand-messe de l’emploi, qui se tiendra au Complexe Mohammed V de Casablanca et adoptera le même format que les précédentes étapes, soulignent les organisateurs de cette manifestation, dans un communiqué.

Après les escales de Marrakech et Rabat, cette troisième étapes, qui aura pour partenaire majeur BMCE Bank of Africa, sera marquée par la participation de divers opérateurs des secteurs notamment bancaire, de l’aéronautique, de l’offshoring, de l’automobile, et de l’assurance .

Parallèlement au salon de recrutement, plusieurs ateliers rythmeront les deux jours que durera ce rendez-vous incontournable du marché de l’emploi.

La prochaine escale aura lieu à Tanger le 21 novembre.

(Avec MAP)