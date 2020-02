ANAPEC : 841 emplois à pourvoir dans le privé à Laâyoune en 2020

Le nombre de postes d’emploi à pourvoir dans le secteur privé au niveau de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra atteindra 841 en 2020, selon des données fournies par l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC).

Par secteur, 493 emplois sont vacants dans le commerce et services, 134 dans l’éducation, 95 dans la construction, 80 dans la pêche maritime et 30 dans le tourisme, précise une enquête sur le marché du travail menée par l’ANAPEC de Laâyoune.

Cette étude des besoins des entreprises locales en matière de main-d’oeuvre à court et moyen termes comprend 51 entreprises réparties en cinq secteurs, à savoir le commerce et services, la construction, la pêche maritime, l’éducation et le tourisme.

L’ANAPAC organise chaque année cette enquête ciblée en vue de répertorier les données et les atouts des entreprises locales et d’identifier les secteurs prometteurs dans le domaine de l’emploi dans la région pour définir leurs besoins en ressources humaines.

A partir des données de cette étude, les demandeurs d’emploi bénéficient de différentes formations contractuelles ou qualificatives qui visent à renforcer leurs compétences et à développer leur capacité à intégrer le marché du travail.

Cette formation est encadrée par des institutions de formation privées ou publiques selon une carte de formation adaptée aux besoins du marché du travail. Il s’agit également, ajoute la même source, de développer des offres régionales en matière de formation et de qualification professionnelles.

(Avec MAP)