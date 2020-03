Unité, solidarité

Il y a de l’espoir, voire de l’assurance quant à la capacité du Maroc à dépasser les crises. Le formidable élan de solidarité qui s’est déclaré de manière spontanée au Maroc en pleine crise sanitaire réchauffe le cœur, redonne espoir et rassure surtout quant à l’ancrage des bonnes valeurs dans notre société. Et c’est en pareilles périodes difficiles et délicates que la société exprime de manière collective son attachement à ces valeurs. La première, la plus importante, est l’unité derrière et autour du commandement. L’appel fort et les instructions proactives de SM Mohammed VI ont été immédiatement entendus, suivis et exécutés à grande échelle. Que ce soit en termes de dispositifs publics de prévention à mettre en marche ou en termes de contribution de tout un chacun à l’effort national. Et la solidarité est par excellence la valeur qui incarne aussi la vie en communauté quand celle-ci est appelée à faire front commun contre une menace, quelle qu’en soit la nature.

De grandes entreprises et des groupes citoyens ont, de manière spontanée, répondu présents à l’appel de SM le Roi en apportant leurs contributions au Fonds de soutien créé en urgence pour faire face aux répercussions de la crise. C’est tout à leur honneur. Si en temps normal, ces grands opérateurs sont les locomotives de l’économie en termes d’investissements, d’emplois et de création de richesses, leur geste noble d’apporter des contributions financières substantielles à l’effort national fait également d’eux de bons exemples. Aujourd’hui, la contribution à l’effort collectif est l’affaire de toutes et de tous. Si les opérateurs économiques ont exprimé leur solidarité à travers des contributions financières, entre autres, toute Marocaine et tout Marocain sont en mesure d’apporter leur contribution. Cette dernière ne doit pas forcément se mesurer en dirhams mais elle peut être tout aussi précieuse et de grande valeur pour la société et la collectivité. Les employeurs qui ont immédiatement mis en place pour leurs salariés des dispositifs de télétravail systématiquement et qui veillent scrupuleusement à ce que la procédure soit respectée et appliquée contribuent grandement au soutien de l’effort national, car en agissant de la sorte, ils permettent sans aucun doute d’éviter des centaines, des milliers, voire des dizaine de milliers de cas au vu de la vitesse de propagation du virus actuel. 10, 100 ou 1000 cas de contamination évités c’est aussi une contribution qui a beaucoup de valeur, surtout en ce moment. Chaque citoyenne et chaque citoyen peuvent eux aussi, individuellement, apporter une contribution significative, si simplement chacun observe les consignes de sécurité sanitaire et veille à ce que tous les membres de son entourage immédiat, notamment familial, en fassent de même. C’est cette contribution populaire qui sera la plus décisive dans notre bataille contre l’épidémie…