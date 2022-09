Révolution sociale

Une scène qu’une majorité de Marocains ont déjà vécue au moins une fois dans leur vie : On se fait aborder par quelqu’un qui exhibe une ordonnance, prétendant ne pas avoir les moyens de se payer des soins ou des médicaments. La situation est indigne pour le quémandeur ; embarrassante pour celui qui est sollicité se sentant obligé de passer un scanner à l’œil nu à son interlocuteur pour jauger sa sincérité. Le dénouement (selon les cas) n’a aucune espèce d’importance, et ne peut se prêter à aucun jugement. Mais surtout, et c’est la bonne nouvelle: cette situation ignominieuse, cette approche de mendicité n’a plus lieu d’être… Bientôt l’accès aux soins, à la médication seront accessibles à tous !

La généralisation de la couverture médicale, à travers le régime de l’Assurance maladie obligatoire (AMO), est actée! Elle est mise en œuvre au Royaume grâce aux instructions royales et la détermination de l’Exécutif à concrétiser ce chantier ! La généralisation est même devenue une réalité sur le terrain comme …

Vous pouvez lire la suite sur notre édition pdf, consultable gratuitement