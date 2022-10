Rentrée parlementaire

Deuxième vendredi d’octobre : c’est le jour d’ouverture d’une nouvelle année législative. Elle sera comme de coutume inaugurée par un discours du Roi

Mohammed VI devant les représentants de la nation, moment politique toujours très attendu : des orientations royales sont généralement données au sujet d’une ou de plusieurs thématiques, des grandes annonces ou de nouveaux grands chantiers peuvent survenir. S’il est hasardeux de s’aventurer dans un exercice d’anticipation ou de spéculation autour des messages qui seront adressés par le Roi, il n’y a aucun risque en revanche d’affirmer que cette année législative sera des plus charnières et que sa première session (d’automne) sera plus prolifique sur le plan législatif que ses semblables.

Il y a d’abord ce contexte particulier. Avec une inflation record (essentiellement importée), certains de nos vaillants élus ne manqueront pas de placer la flambée des prix au cœur des débats. Facile de se mettre dans la peau de députés ou conseillers de l’opposition qui vont laisser de côté le bon sens (mais aussi la bonne foi) pour prendre des raccourcis et rendre le gouvernement responsable de la hausse du prix du mazout, de la pomme de terre, du kiwi et même de la Patek Philippe qui peut valoir pourtant cinq ans de salaire «officiel» d’un député… C’est le jeu politicien, populiste, démago et improductif auquel ils nous ont généralement habitués.

Et puis il y a ces difficultés du budget de l’Etat….

Vous pouvez lire la suite sur notre édition pdf, consultable gratuitement