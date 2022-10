Messages majestueux

La cérémonie solennelle d’ouverture par Sa Majesté de la session d’automne du Parlement est porteuse d’un message d’une forte symbolique: le Maroc a définitivement laissé derrière lui les affres de la pandémie et ses restrictions contraignantes. La pandémie n’est plus valable comme prétexte pour masquer un quelconque laisser-aller… Aujourd’hui, il est question de relancer la machine tout en gérant les séquelles et en faisant face aux nouveaux défis qui s’imposent. Le Roi Mohammed VI a pris le soin de signifier aux Marocains qu’il est soucieux de leurs préoccupations. Son discours devant les élus a d’abord traité de la problématique pénurie d’eau et de la sécheresse qui vient rendre encore plus complexe une conjoncture des plus défavorables. Il a livré dans ce sens une feuille de route à suivre par les gouvernants, les exhortant à faire preuve de responsabilité et de transparence envers les citoyens.

La thématique de l’investissement a eu également la part belle dans le discours royal. Dans ce domaine, le Souverain a même procédé, quelques jours plus tard, à la nomination du premier directeur général du Fonds Mohammed VI pour l’investissement à l’issue d’un Conseil des ministres. C’est une suite logique, sachant que….

