Les victoires du Maroc

A voir la multitude de réactions officielles à l’échelle mondiale qui ont loué et félicité le Maroc pour sa prestation avant, pendant et après le jour de vote et pour la conduite exemplaire du process, le tout dans un cadre de transparence digne des grandes démocraties, il est incontestable que le 8 septembre contribuera grandement au rayonnement du Royaume qui se présente comme étant l’expérience démocratique la plus en vue de la région et de la rive sud de la Méditerranée. Ces marques de reconnaissance se traduiront naturellement à l’avenir en capital crédibilité qui pourra se convertir en attractivité économique.

La deuxième victoire est celle de la nation, de tous les Marocains qui se sont déplacés massivement aux urnes, confirmant ainsi leur maturité politique en donnant tout son sens à leur responsabilité en tant que citoyens. Au passage, les quelque 9 millions de votants ont envoyé un message clair et net à ceux parmi la classe politique qui croyaient encore pouvoir manipuler le citoyen marocain et lui mentir. Ils ont appris à leurs dépens ce 8 septembre que c’est là une ère révolue.

Le scrutin du 8 septembre est également une victoire pour les valeurs universelles du travail, de l’honnêteté et de la modestie. Les acteurs politiques et du champ partisan en particulier qui ont véritablement fait l’effort de se rapprocher du citoyen, de l’écouter, de comprendre ses priorités, voire, comme l’ont fait certains courageux, de construire avec lui un programme taillé à sa mesure, ont été récompensés en retour le jour du vote. Mais, en même temps, cela met sur leurs épaules de lourdes responsabilités qu’ils devront désormais assumer, au risque de se voir sanctionnés.

Le scrutin du 8 septembre, enfin, est une grande victoire pour le Maroc, parce qu’il marque un regain collectif de confiance et d’espoir du citoyen dans son avenir et surtout des jeunes qui ont clairement signifié aux politiques qu’ils veulent désormais être les principaux acteurs du changement. Ce n’est pas un hasard si les partis qui l’ont compris très tôt et misé sur les candidatures des jeunes et des visages nouveaux ont été plébiscités.