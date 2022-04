La parade des Lions

Après avoir validé avec brio son ticket pour figurer parmi le gotha des 32 meilleures nations footballistiques du moment, le Maroc aura le privilège de prendre part à la compétition sportive la plus prestigieuse. Mais bien au-delà de son premier caractère sportif, la Coupe du monde est une aubaine marketing et commerciale aussi bien pour le pays hôte lui-même que pour les nations qui y prennent part. Déjà connaissant l’engouement fou des Marocains pour le ballon rond et pour leur équipe nationale en particulier, ils seront probablement très nombreux à faire le déplacement au Qatar pour soutenir les couleurs nationales. En 2018, et pour une destination bien plus éloignée, en l’occurrence la Russie, les supporters des Lions de l’Atlas avaient étonné le monde par leur grand nombre venu de si loin. Et c’est déjà une première bonne nouvelle pour les opérateurs marocains du secteur des voyages qui sortent d’une période chaotique ayant persisté depuis 2020.

Mais, en plus des voyagistes pour qui ces déplacements de supporters sont une opportunité, la destination Maroc elle-même a beaucoup à profiter indirectement de Qatar 2022. Événement planétaire le plus médiatisé, la Coupe du monde de football représente pour tous les spécialistes du marketing la plus belle vitrine pour un pays, à condition de savoir l’exploiter intelligemment…, et d’y mettre les moyens.

Son équipe, sa délégation officielle mais aussi ses nombreux supporters qui vont meubler et animer les rues des villes vont tous être des ambassadeurs et VRP pour le Maroc pendant plusieurs jours. Les milliards de téléspectateurs à travers le monde, mais aussi les millions de visiteurs au Qatar, vont côtoyer et découvrir un pays, le Maroc, ses valeurs, ses coutumes, ses spécificités, ses richesses. Plus qu’un coup de pub, c’est une occasion idéale pour faire connaître la destination, donner envie à des millions de touristes de venir la visiter. En somme, un lieu idéal pour recruter de nouveaux futurs touristes. Au sortir d’une crise sanitaire qui a anéanti le tourisme mondial, Qatar 2022 est assurément une occasion inespérée qui s’offre au bon moment au Maroc pour faire sa promotion et son exhibition. Bravo et merci aux Lions de l’Atlas.