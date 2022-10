ANRAC ! Voilà un sigle qui va bientôt devenir familier pour les Marocains. Il s’agit de l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis, pierre angulaire de la loi adoptée en 2021, autorisant le cannabis thérapeutique. Certains voyaient dans la promulgation de ce texte un simple enfumage politique: obliger un gouvernement islamiste ultra-conservateur à courber l’échine, c’est assez kiffant… Mais en réalité, il s’agit d’une véritable stratégie de développement industriel d’une filière des plus lucratives.

En témoigne le déploiement rapide de cette nouvelle législation. Entre mars et juin derniers, plusieurs textes réglementaires fixant les provinces où cette culture est autorisée ainsi que les rapports entre l’ANRAC et les agriculteurs et les industriels ont été approuvés. Et cette semaine, tout s’accélère d’un coup : l’ANRAC a connu la nomination de son premier directeur général (par intérim en attendant un Conseil des ministres) en la personne de Mohammed El Guerrouj. Lequel, dans la foulée, a signé les premières autorisations d’exercice des activités de transformation et de fabrication du cannabis….

