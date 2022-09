Financements innovants : Entre efficacité et transparence

On ne connaît pas exactement cette prime accordée aux institutionnels qui récupèrent en lease-back des biens publics. L’estimation n’est que celle de professionnels qui connaissent, comme leurs poches, les disponibilités et liquidités des investisseurs institutionnels.

Soit prêter de l’argent à l’Etat sur 20 ans pour un taux ne dépassant pas les 3% ? Ou plutôt se payer avec ce même pactole, un bien de l’Etat assorti de la même garantie souveraine, de percevoir pendant des décennies un loyer représentant un rendement annuel aux alentours de 5%? L’arbitrage est instinctif même pour un «algébrophobe»…

Alors pour les gestionnaires de caisses de retraite ou de fonds de pension, habitués aux gros chiffres qui fluctuent à coup de petites virgules, la question ne se pose même pas. Surtout quand l’Etat lui-même vous sert sur un plateau un spread aux environs de 200 points de base par rapport à ses propres Bons du Trésor.

Car au niveau du ministère des Finances, on livre jusque-là que très peu de détails sur ce mécanisme de financements dits innovants. Même quand les premières opérations ont été annoncées, en 2019, il se contentait de livrer des données élémentaires comme le montant ou la durée. Mais, désormais, ce type d’opérations…

