De dialogue de sourds à dialogue responsable

De leur côté, ses farouches opposants syndicalistes le lui rendaient bien, allant jusqu’à inviter, aux manifestations syndicales, des équidés chargés en banderoles décriant le patron de l’Exécutif. Ces bassesses politiciennes ignominieuses font désormais partie du passé. Hamdoullah…

Aujourd’hui, c’est plutôt une approche de concertation et d’efficacité qui est prônée. Après avoir réussi à négocier un pacte social qui fait date (30 avril 2022), le gouvernement met tout en œuvre pour traduire ses termes en réalisations. Il a commencé par donner l’exemple en honorant ses engagements: hausse du salaire minimum dans le privé comme dans le public en temps convenu et revalorisation des retraites.

Ni les difficultés des finances publiques, ni les besoins en trésorerie des entreprises privées et encore moins les énormes défis qui attendent la Caisse de sécurité sociale (CNSS)…

