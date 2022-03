Ciblage structurant

La flambée actuelle des prix de matières premières et de denrées alimentaires au niveau mondial, malgré tous ses effets négatifs, aura néanmoins un point positif : elle obligera les pouvoirs publics à activer encore plus la mise en place de réformes des dispositifs de subvention dans leur globalité en se dirigeant vers les aides directes basées sur le Registre social unifié (RSU).

Le principe fondateur de la nouvelle approche en réflexion depuis longtemps est le ciblage précis qui permet, in fine, de diriger les précieuses aides et subventions vers les catégories qui en ont effectivement et réellement besoin. Sans le vouloir et sous la pression de la conjoncture et des prix à l’international, le gouvernement est en passe de produire une expérience réduite à travers les aides directes qui seront accordées aux transporteurs. Le dispositif, bien que préparé dans l’urgence, reflète parfaitement le principe du ciblage. Les prix et cours mondiaux des hydrocarbures étant à leur plus haut niveau, le principal défi pour le gouvernement consistait à éviter que les hausses de prix à la pompe engendrent, par le biais du transport, une flambée des prix des marchandises et des biens de consommation. La solution judicieusement mise en place a consisté donc à accorder aux transporteurs seuls une subvention directe de sorte qu’ils gardent inchangés leurs tarifs.

Au-delà de la question des aides directes et des prix de consommation, le principe de ciblage peut être pertinent dans d’autres types de politiques publiques. Dans la future charte de l’investissement, par exemple, le gouvernement a d’ores et déjà fait savoir que les dispositifs d’aides, d’avantages et d’incitations seront naturellement différenciés selon les secteurs, les régions, les catégories d’entreprises…

A travers le ciblage, l’aide publique, quelle qu’en soit la nature et en plus de son caractère de subside d’accompagnement, peut elle-même devenir un outil au service de politiques sectorielles, catégorielles, territoriales ou autres. Et dans certains cas, elle peut aussi être structurante. C’est le cas, par exemple, quand l’État accorde des réductions de taux d’imposition, des exonérations, des avantages fiscaux ou autres à une catégorie d’opérateurs ou un secteur donné en contrepartie d’obligations en termes de conformité sociale ou fiscale, d’investissements, de formation ou de création d’emplois…

Bien plus qu’un simple outil pour sélectionner des bénéficiaires, le ciblage peut se révéler être la clé pour des politiques publiques plus performantes et à meilleurs rendements…