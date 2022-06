Zagora : lancement de plusieurs projets de développement

Plusieurs projets de développement dans les domaines de l’éducation et du sport ont été lancés, lundi à Zagora, dans le cadre des efforts fournis pour le renforcement des infrastructures de base au niveau provincial.

Ainsi, un projet d’aménagement de quatre places publiques vient d’être lancé dans le centre de la ville pour un coût global de 6 millions de Dirhams.

Ce projet est financé par le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville.

En outre, les travaux d’aménagement de trois ronds-points ont été lancés au niveau de différentes artères de Zagora. La réalisation de ces travaux mobilise une enveloppe totale de 999 000 Dirhams du budget de la Commune territoriale.

Le coup d’envoi des travaux de construction de quatre terrains de proximité en gazon synthétique a été donné, dans le même cadre. Ces structures sportives seront réalisées grâce à investissement de 3.198.000 Dirhams de la Direction générale des collectivités territoriales.

Par la même occasion, il a été procédé à la présentation des projets de construction de 18 terrains de proximité multisports dans les communes territoriales de la province de Zagora, avec un budget global de 11.323.138 Dirhams, financé par le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports.

Le projet de construction du lycée collégial Abou Bakr Seddik a été lancé au quartier Amezrou de Zagora, grâce à une enveloppe budgétaire de 9.366.176 Dirhams du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports.