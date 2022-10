Wissal El Gharbaoui : «Il faut maintenir l’offensive sur le segment de l’aérien»

• La Vie éco : Comment se présente la saison hivernale ?

Wissal El Gharbaoui : Pour la saison d’hiver, la demande internationale reste élevée et elle dépasse parfois la capacité en sièges disponibles. Maintenant, il faut relativiser, puisque le taux d’occupation moyen cumulé à fin septembre au niveau national n’est que de 38%, soit 10 points de moins qu’en 2019. Cela est dû notamment aux performances négatives des premiers mois de l’année 2022, puisque la reprise du trafic aérien ne s’est faite qu’à partir de février avec un rythme lent, pour s’accélérer à partir de juin. Nous observons également un rythme de récupération entre 80 et 95% par rapport à 2019 pour certaines destinations comme Marrakech, Dakhla et Agadir, mais un taux plus faible pour d’autres destinations comme Ouarzazate (53% de taux de récupération) et Casablanca (69%). Ceci est dû, d’une part, aux mutations profondes que connaît l’industrie touristique mondiale telle que la reprise lente du segment affaires qui impacte une destination comme Casablanca, et, d’autre part, à l’enclavement et la forte dépendance de l’aérien pour des destinations comme Ouarzazate. Donc la demande touristique se maintient pour l’hiver particulièrement pour les pôles traditionnels comme Marrakech, au moins jusqu’à la fin de l’année, appuyée par une grande offensive communicationnelle menée à l’international par l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et les représentations professionnelles (salons, campagnes publicitaires, opérations marketing…).

