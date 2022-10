Viandes rouges : La filière saignée à blanc

Le renchérissement des matières premières a eu raison des filières animales. A l’instar du secteur avicole, celui des viandes rouges en pâtit également, à tel point que le président de la Fiviar, M’hammed Karimine, estime que la filière se porte mal. Par manque d’aliments en raison de leur cherté, les éleveurs ne peuvent plus garder leur cheptel et commencent même à orienter les femelles censées être destinées à la reproduction, à l’abattage que ce soit pour les bovins ou les ovins.

L’origine de cette situation est la sécheresse, bien entendu, qui a entraîné une baisse du couvert végétal de 80% l’année dernière. Les éleveurs ont dû se rabattre sur les concentrés, à savoir les grains et les a liments composés, pour assouvir l’appétit de leur bétail. Tout allait plus ou moins bien, jusqu’à ce que la guerre éclate entre la Russie et l’Ukraine et que les grains dont l’orge, le maïs et le soja atteignent des niveaux élevés, arrivant des fois au double de leurs prix d’avant-guerre, pour certaines séances de cotations à la Bourse de Chicago. Le maïs par exemple avait atteint un pic de 814 cents/boisseau en avril dernier, alors qu’il était à 500 cents à fin 2021 et 683 cents à date d’aujourd’hui. Pareil pour le soja qui est passé de 1 228 cents/boisseau à 1746 en avril, avant de fléchir actuellement à 1 366 cents.

Même si certains ont pu s’adapter à cette flambée des prix, tant bien que mal, il reste que le bétail n’a pas besoin que de grain pour améliorer sa masse de viandes. Il requiert également du grossier (fourrage, paille et foin), qui, eux, sont indisponibles, à cause justement de ce manque pluviométrique. Il est à savoir qu’un kilogramme de viande est produit en combinant les grains et aliments composés à hauteur de 80% et les prairies et la main-d’œuvre avec 20%. Et si une bête nécessitait 20 DH par jour, pour son alimentation avant guerre et crise sanitaire, elle exige actuellement près de 40 DH. Et encore! Cette flambée des prix n’intègre pas le coût du transport, de la logistique et de la hausse du cours de change du dollar. En conséquence, les bêtes présentées à l’abattoir se sont révélées moins bien entretenues.

