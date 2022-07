USA-Afrique: le « Made with Africa » au cœur des débats

Le « Made with Africa » a été au cœur des discussions d’une table ronde organisée par la CGEM, en marge de la 14ème édition du Sommet des Affaires USA-Afrique. Ce dialogue de haut-niveau avait pour objectif d’apporter un éclairage sur les complémentarités des chaînes de valeur entre les pays africains, ainsi qu’entre les États-Unis et l’Afrique, notamment à la lumière de l’entrée en vigueur de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (Zlecaf), indique la CGEM dans un communiqué sur cette table ronde initiée sous le thème « Du Made in Africa au Made with Africa ». Il a également permis d’identifier les actions à entreprendre pour accélérer les investissements et co-investissements en faveur de la construction de chaînes de valeurs industrielles durables, ajoute la même source.

Dans son mot d’ouverture à cette occasion, le président de la CGEM, Chakib Alj, a souligné que « l’Afrique doit être au cœur de la relance économique et de la dynamique de reconfiguration des chaînes valeur, de par les nombreux avantages compétitifs dont le continent dispose ».

Il a également mis l’accent sur la nécessité de mobiliser davantage de financements au profit de projets banquables dans des secteurs stratégiques, tels que la santé, l’infrastructure, la connectivité numérique, la sécurité alimentaire et l’efficacité climatique et énergétique et d’élargir ces financements aux marchés régional et continental.

M. Alj a en outre affirmé que « les entreprises marocaines sont mobilisées et engagées à nouer des partenariats avec leurs homologues américaines et d’autres pays d’Afrique pour renforcer les échanges, créer de nouveaux marchés, co-investir et co-produire ».

Ce panel, modéré par le président de la Commission Afrique de la CGEM, Abdou Diop, a réuni des acteurs économiques à savoir le président de la « Confederation of Mozambican Business Association » Agostinho Vuma, le président de la « Liberia Business Association », James Morzart Strother, le chef du Bureau Maghreb de IFC (International Finance Corporation), Xavier Reille.

Ont été également présents, le vice-président de la Commission Afrique de la CGEM et Directeur Coopération et Business Développement International à MASEN Ali Zerouali, le directeur Corporate Affairs de Procter and Gamble, Tamer Younes et la Managing Director de Debswana Diamond Company, Lynette Armstrong.

Il est à rappeler que les panélistes ont partagé lors de cette rencontre, leur expérience et vision de l’industrialisation du continent Africain.