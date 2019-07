Souss Massa : Le développement des centres ruraux en marche

Ce sont 572 millions de DH qui seront investis durant trois ans à compter de cette année pour le développement de 149 communes relevant du monde rural dans le Souss Massa. C’est ce qui ressort d’une convention conclue mercredi 17 juillet au siège de la wilaya du Souss Massa. C’était sous la présidence Ministre de l’Aménagement du Territoire National de l’Urbanisme de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Abdelahad Fassi Fehri en présence de Ahmed Hajji, wali du Souss Massa, du président du Conseil régional Souss Massa, Brahim Hafidi et des gouverneurs des préfectures et provinces de la région, tous signataires de ladite convention.

Dans ce programme la contribution du ministère de l’Aménagement du Territoire National de l’Urbanisme de l’Habitat et de la Politique de la Ville s’élève à 327 millions de DH, et celle de la région Souss Massa est de l’ordre de 245 millions de DH, est-il précisé dans un communiqué de la direction régionale de l’Habitat.

Selon les résultats d’un bureau d’études mandaté par le PNUD, les axes d’intervention dans le cadre de ce programme de développement s’articuleront autour de la mise à niveau des centres des communes et celle des souks, l’aménagement des places et espaces verts sans oublier la préservation et mise en valeur du patrimoine.

La démarche est d’importance quand on connait les disparités territoriales et sociales qui marquent la région Souss Massa. Le programme triennal en question, initié à travers ladite convention, vient renforcer les projets engagés par le Conseil régional Souss Massa dans le cadre de ses projets en faveur du développement social, durable et solidaire au menu de son plan de développement régional.