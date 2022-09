Une délégation économique espagnole prospecte les opportunités d’investissement à Dakhla

Cette visite, qui intervient après la tenue du Forum d’investissement Maroc-Espagne en juin dernier à Dakhla, a permis aux acteurs économiques et chefs d’entreprises espagnols de débattre des opportunités d’investissements dans différents secteurs productifs de la région, tels que l’agro-alimentaire, l’industrie, la logistique la pêche et les énergies renouvelables.

La délégation espagnole, conduite par Maria Tato, femme d’affaires à la tête de plus de 30 entreprises et hôtels, a rencontré le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar, le président et membres du Conseil régional et le directeur du Centre régional d’investissement (CRI), Mounir Houari.

A noter que la délégation espagnole a visité le port Dakhla, l’unité industrielle dédiée à de transformation des produits de la pêche, le Centre de tri des déchets, le complexe d’artisanat et le chantier de construction de la polyclinique.