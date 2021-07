Transport routier : Afriquia lance le premier lounge pour ses clients détenteurs de la carte Afriquia Firm Elit

Au programme : l’ouverture du premier Afriquia Lounge, un concept unique de salons exclusifs réservés aux clients porteurs de la carte Afriquia Firm Elit, à retrouver au niveau de la station Les Myrtilles A sur l’axe Rabat-Tanger ; ainsi qu’un service de douches pour les chauffeurs de poids lourds et voyageurs à retrouver à la station Moulay Bousselham et bientôt dans d’autres stations.

Afriquia SMDC, opérateur national de la distribution des carburants, annonce le lancement de deux nouveaux services destinés à améliorer l’accueil du public et répondre aux attentes des professionnels et des voyageurs.

Afin d’offrir à sa clientèle un espace de détente et de relaxation, Afriquia propose le premier Afriquia Lounge qui comprend des salons exclusifs réservés à ses clients porteurs de la carte Afriquia Firm Elit. Ce concept unique au Maroc réunit un large éventail de commodités.

Avec un confort moderne, un design raffiné et une ambiance feutrée, Afriquia Lounge met à disposition des services sur mesure à sa clientèle . Salons design, Wi-Fi gratuit, l’accès à un ordinateur et à une imprimante, offre de bienvenue. Il permet de se détendre en toute tranquillité, de profiter d’un large choix de boissons chaudes et froides, de viennoiseries et de mets raffinés, de travailler en disposant d’une large gamme d’outils bureautiques ou encore de mener des réunions professionnelles en présentiel ou en distanciel.

Pour la première fois également au Maroc, Afriquia lance au sein de la station-service Moulay Bousselham un service de douches destiné aux conducteurs de poids lourds et voyageurs. Il permet aux conducteurs de faire une pause en profitant d’un maximum de confort et de bien-être. Les premières stations équipées des locaux douches ont été conçues pour accueillir tous les voyageurs durant la période estivale, afin de leur offrir plus de confort et de bien être lors de leur déplacement.

Dans des locaux propres et sûrs, le service douche est disponible moyennant des prix très accessibles à tous les voyageurs. Les points Kenzup sont également acceptés.

Cette offre vient compléter une large gamme de services de restauration déjà disponibles pour les professionnels de la route et voyageurs à travers les enseignes Oasis Café.