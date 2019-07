Transport urbain par autobus à Casablanca : la Fédération de la gauche démocratique fustige la gestion déléguée

Alors que les contrats de gestion déléguée des services publics se multiplient dans le Royaume, la Fédération de la gauche démocratique (FGD) préconise, dans le cas du transport urbain par autobus à Casablanca, le retour à «une forme de gestion publique». Mardi 16 juillet, la position officielle de la FGD a été exposée au siège du PSU à Casablanca, ainsi qu’une étude qui compile les données relatives au transport public par autobus et à la mobilité de manière générale à la capitale économique. «La FGD se positionne clairement pour un retour immédiat de la gestion du transport public urbain de la ville de Casablanca à une régie donnant la priorité au bien-être des Casablancais. Cette gestion peut prendre la forme d’une nouvelle régie autonome ou personnalisée, ou via une SDL publique qui gérera directement ce service. Il en va de la nécessité de penser le transport urbain comme un service public vital et un droit pour tout citoyen de se déplacer dignement et à un tarif accessible à tous», lit-on sur le document de synthèse, résumant la position de la FGD.

Un seul grand opérateur marocain en activité

Se basant sur un benchmark mondial, ayant comme objet d’étude plusieurs villes africaines et européennes, l’expérience de la gestion publique des services publics a été jugée par la FGD comme positive. En parallèle, la gestion déléguée est considérée, par le parti, comme la source de tous les manquements en matière de gestion. «D’où la pertinence de revenir à une forme publique de gestion» pour remédier à cette situation «catastrophique» (voir encadré).

Ce constat, qui semble justifier la position de la FGD, n’intègre visiblement pas les expériences réussies en matière de gestion déléguée du transport urbain par autobus au Maroc. L’expérience de plusieurs villes marocaines, dont Marrakech, où Alsa boucle son contrat de vingt ans, est édifiant à ce propos. L’expérience du tramway, à Casablanca et à Rabat, est également vue comme probante, au moins, du point de de vue des utilisateurs. Pour ce qui est du coût financier, en rapport avec la qualité de service offerte, cela nécessitera une étude à part entière.

En outre, peu de détails ont été révélés au sujet de l’alternative proposée, à savoir le retour au système des régies, bien que cette initiative soit, le moins que l’on puisse dire, inédite de la part d’un parti. Or, l’expérience des régies a été justement arrêtée aux années 90 du siècle dernier, car elle a tout simplement échoué. De plus, il est connu que l’Etat et les collectivités territoriales manquent terriblement de compétences et de savoir-faire pour gérer les services publics. Le seul grand opérateur marocain sur le marché est City Bus, entreprise privée qui récupérera, à partir de l’été 2019, le service du transport public par autobus à Rabat, en joint-venture avec Alsa. Dans le cas de Casablanca, ce ne sont pas moins de 7,8 millions de déplacements qui sont enregistrés par jour. On comprend très bien l’ampleur de l’enjeu de ce secteur.