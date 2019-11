Transport urbain à Casablanca : pourquoi l’appel d’offres, lancé par Al Baida pour les 350 bus, a été annulé !

Les offres reçues pour deux lots devant servir à acquérir 270 autobus ont été jugées infructueuses. Le troisième lot concernant 80 autobus articulés a été annulé. Un protocole d’accord, liant Alsa, Al Baida et Casa Transports, devra permettre à l’opérateur espagnol de récupérer l’appel d’offres.

D’ici le début du contrat officiel liant l’Etablissement de coopération intercommunale (ECI) Al Baida et Alsa, prévu en novembre 2020, et la fin du contrat transitoire qui a commencé ce mois-ci, le chemin semble truffé d’embûches. En atteste l’annulation, cette semaine, de l’appel d’offres lancé par Al Baida pour acquérir 350 bus, qui représentent 50% de la flotte devant être mise en place à partir de novembre 2020. Dans le détail, l’appel d’offres en question, ayant été divisé en trois lots, a été infructueux. Selon une source au sein de l’ECI casablancais, ayant requis l’anonymat, «les deux premiers lots, qui concernent 270 bus normaux, n’ont pas abouti, car l’offre financière était excessivement chère. L’appel d’offres a été donc jugé non admis», nous révèle notre source. En ce qui concerne le troisième lot, il a été annulé. «Ce lot, qui devait servir à acquérir 80 autobus articulés, a été effectivement annulé. Il n’y a tout simplement pas de fonds pour achever cette opération. Le coût dépasse largement la valeur du crédit que nous aurions pu obtenir», poursuit notre source.

Une solution de rechange en gestation

Tenant compte de l’échéance de novembre 2020, assez généreuse -c’est le moins que l’on puisse dire -, une alternative à l’acquisition des 350 bus se prépare actuellement. Selon notre interlocuteur, un protocole d’accord, liant l’ECI Al Baida, Alsa et Casa Transports, est en cours de préparation. Son but : «Transférer à Alsa la prérogative d’acquérir la part de la flotte que devait prendre l’ECI Al Baida, à condition que cette flotte soit considérée comme un bien de retour». En d’autres termes, à la fin du contrat, si ce protocole d’accord est finalisé, l’ECI Al Baida récupérera ces 350 bus sans payer un seul sou. Pour rappel, Alsa procède déjà à l’acquisition de deux flottes de bus. La première se compose de 400 autobus d’occasion, considérée comme la plus urgente, puisqu’elle servira à remplacer les bus vétustes que l’opérateur a hérités de M’dina Bus. La deuxième flotte, composée de 350 autobus, entre dans le cadre du contrat principal de dix ans, devant débuter d’ici une année. Pour l’instant, Alsa exploite le service de transport urbain à Casablanca en utilisant les vieux bus de l’ancien délégataire. Il est tout à fait normal que les usagers n’aient pas remarqué l’arrivée de l’opérateur espagnol, contrairement aux autres villes où il est présent.