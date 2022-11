Tiznit-Dakhla : une voie express vers le développement

En février, le taux de réalisation communiqué par le directeur de ce projet, à l’occasion d’une visite de terrain d’une délégation de la Commission de l’Intérieur, des collectivités territoriales et des infrastructures à la Chambre des conseillers, avoisinait les 72%. Composante de ce projet titanesque, la route nationale N° 1 entre Laâyoune et Dakhla est achevée. Pour les deux autres composantes du projet : la voirie atteint un taux de réalisation de 66%, tandis que les grands ouvrages d’art sont réalisés à hauteur de 71%.

Un projet sur 1055 Km

Par ailleurs, l’avancement des lots 2 et 3 de la section Tiznit-Guelmim de la voie express est sur une cadence soutenue. Le coût des travaux a atteint 3,8 milliards de dirhams et l’avancement a dépassé 58%. La voie express dans la région Guelmim Oued-Noun comprend la réalisation de 8 tronçons d’une longueur totale de 292 Km et la réalisation de 11 grands ouvrages d’art, pour un coût global de 4,2 milliards de DH.

Ce grand projet devra avoir un grand impact économique et social très bénéfique sur la population des régions concernées, à travers notamment l’encouragement des investissements publics et privés, la réduction des charges d’exploitation des véhicules, la contribution au développement de l’entrepreneuriat national, la promotion de l’emploi et la création de postes d’emplois temporaires et permanents. Pour rappel, le projet d’aménagement de la voie express entre Tiznit et Dakhla sur 1055 Km pour un coût global d’environ 10 milliards de dirhams s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat entre le ministère de l’Equipement et de l’Eau, le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Economie et des Finances, la région de Laâyoune Sakia El Hamra, la région de Guelmim Oued-Noun, la région de Dakhla Oued Eddahab et la région de Souss Massa.