Le dernier tronçon de la double-voie Taza-Al Hoceima toujours en travaux

«La double voie reliant Taza à Kassita sur 100 km est opérationnelle. Le tronçon le plus difficile (50 km) qui relie Kassita à Al Hoceima (tenant compte de la nature géographique montagneuse de la région) est toujours en travaux sur 10 km», déclare un professionnel du tourisme de la perle de la Méditerranée habitué des voies routières. Pour rappel, les travaux de cette route comportent un dédoublement de la route nationale n°2 et la route régionale n°505 sur une longueur de 148 km ainsi que la construction de 40 ouvrages d’art et viaducs. Le coût est de 3,3 milliards de DH.