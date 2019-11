Casablanca : Arrêt du tramway dans le centre-ville à cause d’une chute de pierres (RATP Dev)

Les équipes d’intervention « ont été rapidement dépêchées sur place et le trafic sur la ligne T1 a dû être interrompu, le temps de déblayer et de parfaitement sécuriser la zone », d’autant que « des pierres menaçaient encore de tomber » au niveau de la station du Marché central, ajoute la même source dans un communiqué.

Pour maintenir le service de la ligne T1, des services partiels ont été mis en place entre Terminus Lissasfa et la station Hassan II, avec possibilité de correspondance avec T2 au niveau des stations Abdelmoumen et Anoual, ainsi qu’entre entre Terminus Sidi Moumen et station Hay Mohammadi, avec possibilité de correspondance avec T2 au niveau des stations Tachfine et Mdakra.

La société précise que « la correspondance est gratuite et que le voyage demeure valide entre les deux stations de correspondance durant 30 minutes ».

⚠️ الخط 1 : خبراء الصيانة والوقاية المدنية يبذلون قصارى جهدهم لاستعادة الوضع و تقييم خطر سقوط الأحجار من جديد⚠️ T1 :… Publiée par Casa Tramway sur Mardi 26 novembre 2019

(Avec MAP)