Aid Al Adha. Le dispositif des Autoroutes du Maroc

L’ensemble du réseau autoroutier connaîtra un trafic important:

– Les vendredi et samedi 09 et 10 août 2019 entre 15h00 et 22h00 (période de départ).

– Le mercredi 14 août 2019, entre 18h et 22h (période de retour des vacances de l’Aïd).

Afin de pallier efficacement à la hausse du trafic durant cette période, ADM a déployé tout une série de mesures, dont notamment l’arrêt de tous les chantiers en cours, à l’exception de la section située au point kilométrique 81 du tronçon autoroutier Settat – Oued Oum Rbia, où la déviation prévue à cet endroit, et qui s’étale sur 4 km, sera maintenue en raison de la nature des travaux de renforcement réalisés sur ce tronçon.

ADM a organisé plusieurs réunions destinées à la mobilisation et à la coordination de l’ensemble des intervenants sur le réseau autoroutier (Gendarmerie Royale, Protection Civile, Autorités Territoriales, Sociétés de

Dépannage, …). Elle a en outre procédé à un renforcement des signalisations au niveau de l’ensemble du réseau.

Une Task force sera déployée particulièrement sur le Pk 81 afin d’assister les clients-usagers et les conseillers en cas de besoin.

Durant ce mois d’août, toutes les fins de semaine connaitront une hausse de trafic à cause des retours des vacances. Le numéro 5050 est opérationnel 24h/24, 7j/7.