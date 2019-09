Vidéo. L’ONMT signe un partenariat avec le Chinois C Trip

Vendredi 6 septembre 2019 à Rabat, l’Office national marocain du tourisme a signé un partenariat avec C Trip, « la plus grande » agence de voyage en ligne Chinoise. Objectif : donner de la visibilité à la marque Maroc en Chine.

Le vendredi 6 septembre, l’office national marocain du tourisme (ONMT) a accueilli le top management de C-trip, première agence de voyage en ligne en Chine, pour signer un partenariat sur trois ans. Ce partenariat a été signé par Adel El Fakir, directeur général de l’ONMT, et Liang Jianzhang, président de l’agence de voyage en ligne.

Ce partenariat a, selon le DG de l’ONMT, repose sur un aspect majeur : le marketing. Car, nous a-t-il déclaré, “C Trip est un voyagiste mais aussi un acteur des réseaux sociaux. Il a tout un écosystème, qui va nous permettre davantage de la visibilité à la marque Maroc en Chine et aussi de générer plus de flux tant en termes de nuitées qu’en voyageurs”.

L’ONMT n’est pas à sa première expérience avec cette agence de voyage, qui a été fondée en 1999. Selon Adel El Fakir, “c’est un opérateur que nous avions identifié, et avec lequel nous avons réalisé quelques opérations ponctuelles”. En effet, poursuit-il, “il y a un an, nous avons noué notre premier partenariat, sur la base d’un contrat d’un an. C’était un démarrage et on apprend à nous connaître”.