Valeria Hospitality ouvre son parc aquatique Palmiya

Valeria Hospitality Management vient d’annoncer le lancement de Palmiya, un parc aquatique, «de sport et de divertissement» situé à la palmeraie de Marrakech et qui s’étend sur une superficie de 40 000 m2. Conçu par Polin Water Parcs, entreprise spécialisée en développement de centres aquatiques, le projet est le fruit d’un investissement global de 60 MDH, porté par Valeria Hospitality Management en association avec le groupe mère, Atlas Voyages.

Ce centre de loisirs et de sports dénommé Palmiya, en référence à la situation géographique du projet, au sein de la palmeraie de la ville ocre, vient renforcer l’offre du complexe hôtelier Club Madina, une des quatre propriétés exploitées par Valeria Hospitality Management. En plus des activités aquatiques (piscines et autres installations), le parc intègre dans son offre des activités ludiques et sportives, sans compter l’événementiel.

Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 500 MDH en 2018

Palmiya s’inscrit dans la politique de développement du groupe Atlas Voyages qui comprend Valeria Hospitality Management, le voyagiste Atlas Voyages, le transporteur Atlas Rider (plus de 200 véhicules) et un ensemble d’entreprises dédiées aux activités support du groupe. En 2018, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 500 MDH, dont 8% consacré à l’innovation. En ce qui concerne Valeria Hospitality Management, il s’agit d’une entreprise dédiée à la gestion hôtelière, avec quatre établissements situés à Marrakech et Agadir. Au sein du groupe, elle a le rôle de «compléter l’offre globale et de répondre aux ambitions du groupe en matière d’hôtellerie et de loisirs au Maroc».