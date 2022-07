Tourisme: plus de 1,14 million d’arrivées en juin 2022

Les arrivées touristiques ont atteint plus de 1.140.000 personnes durant le mois de juin 2022, en croissance de 5% comparativement à juin 2019 et de 235% par rapport à juin 2021, révèle le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire – Département du Tourisme.