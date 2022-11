Tourisme: Opération de séduction  des investisseurs à Taghazout Bay

‘’Nous y croyons !’’ C’est ainsi que s’est exprimée convaincante Fatim-Zahra Ammor, ministre du tourisme au parterre d’investisseurs et professionnels du tourisme participants à l’African Hospitality Investment Forum qui a réuni plus de 350 professionnels en provenance de 35 pays. Pour elle, sa présence à cette grand-messe qui se clôture ce vendredi 4 novembre, est importante pour exprimer l’engagement du gouvernement à faciliter l’acte d’investir. La ministre a rappelé dans ce cadre la nouvelle charte d’investissement et les orientations royales qui placent l’investissement comme priorité du royaume. Pour l’avenir du secteur, la ministre est confiante et l’a vivement exprimé à l’assistance. ‘’Nous sommes persuadés que toutes les circonstances sont aujourd’hui réunies pour pouvoir booster le tourisme au Maroc’’, a-t-elle indiqué à La Vie Eco. De son avis, il y a aujourd’hui un certain nombre de prérequis actuellement en place et c’est le moment pour les investisseurs de s’impliquer dans ce mouvement. ‘’Les équipes sont là pour accompagner les investisseurs. Il y a une coordination entre le gouvernement, les régions et le secteur privé, qui permet de faire avancer les choses et c’est pour cela que nous disons aujourd’hui que l’on y croit car nous travaillons tous la main dans la main avec une même vision’’, a-t-elle ajouté.

La nouvelle feuille de route concertée « en cours de validation en haut lieu » est aussi un signal fort que la vision de la tutelle est claire et structurée. Outre l’investissement, elle place le renforcement de l’aérien et la structuration de l’offre au cœur du développement du secteur du tourisme, avec pour objectif d’atteindre 26 millions de touristes d’ici 2030. Ces ambitions chiffrées et la stratégie élaborée donnent de la visibilité aux investisseurs. Un effet rassurant pour tous. La disponibilité du foncier l’est également. Le forum Africain de l’Investissement hôtelier est justement une occasion pour la SMIT pour exposer la diversification de l’offre touristique de la destination Maroc et présenter notamment les opportunités d’affaires touristique au niveau des régions du Sud du Royaume. ‘’Notre mission est d’accompagner toute intention visant à créer un produit touristique au Maroc’’, a souligné à ce sujet lors de l’ouverture du forum, Imad Barrakad, directeur général de la SMIT.

Le savoir-faire et l’expertise marocaine en matière de projet touristique est aussi un atout et un message fort aux potentiels investisseurs que les professionnels n’ont pas manqué de souligner lors de la rencontre. La mise à niveau des destinations, tel que le relifting d’Agadir et le développement de produits de niche comme la valorisation du site d’Anchor Point où se trouve la plus renommée des vagues du royaume, ou encore le développement de la nouvelle station de Taghazout est aussi un message fort aux promoteurs sur la qualité du produit et sa diversité.

Pour aller de l’avant, il reste aujourd’hui pour le département du Tourisme de débloquer les budgets pour la réalisation de sa nouvelle feuille de route. En attendant, c’est bien parti pour la relance et le développement du secteur. Plusieurs partenariats portant sur le développement d’initiatives d’investissement touristiques au Maroc ont déjà été signés dès la première journée du forum.

Malika ALAMI