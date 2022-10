Tourisme : l’ONMT prévoit d’investir 792 millions de dirhams en 2023

Les investissements prévus par l’Office national marocain du tourisme (ONMT) en 2023 s’établissent à 792 millions de dirhams (MDH), selon le rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le projet de loi de finances (PLF) de l’année prochaine.

« Les projections triennales en termes d’investissement sont arrêtées à 792 MDH en 2023, 800 MDH en 2024 et 805 MDH en 2025 », précise ce rapport publié sur le site du ministère de l’Economie et des finances.

Et de rappeler que le programme d’investissement prévisionnel au titre de 2022 totalise 784 MDH, dont les engagements serviront à l’exécution de la stratégie de relance de l’activité présentée par l’ONMT lors de son Conseil d’Administration tenu en juin 2022.

Ledit rapport fait aussi savoir que les investissements réalisés en termes de paiement, y compris les crédits de report, ont atteint un montant de 247 MDH à fin juin 2022, alors que les prévisions de clôture tablent sur 519 MDH.

Pour ce qui est de 2021, l’ONMT, sur des prévisions de 992 MDH, a réalisé une enveloppe de 968 MDH (97%) en termes d’engagement et de 776 MDH en matière de paiement (80%). Les principaux projets engagés concernent les contrats de partenariat avec les compagnies aériennes, les tours opérateurs et les agences de voyages, ainsi que l’achat d’espace consacré à la campagne internationale.

En effet, l’Office a développé, en 2021, un dispositif de relance de l’activité touristique tant sur le plan stratégie marketing que sur le plan commercial, associant toute la profession, notamment la Confédération nationale de Tourisme (CNT) et les Centres régionaux de tourisme (CRT), dans un souci d’accélérer la reprise de l’activité touristique et de renforcer les partenariats avec les opérateurs étrangers et nationaux.

L’année 2021 a été aussi marquée par la mise en place d’une nouvelle architecture de marque, mettant en exergue trois grandes catégories (Visitmorocco, « Ntla9awfbladna » et la marque institutionnelle « ONMT », avec une nouvelle identité visuelle et une plateforme adaptée spécifique).