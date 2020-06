Tourisme : L’ONMT et les CRT lancent une campagne de co-marketing

Les présidents du Comité des Conseils régionaux du tourisme du Maroc (les CRT) ont tenu, une réunion en viso-conférence vendredi 12 juin, avec le directeur général de l’ONMT afin de discuter de l’Appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé par l’Office.

Les CRT ont salué fortement cette initiative. L’échange a été fructueux, enrichi par les questions des uns et des autres auxquels l’ONMT a apporté ses réponses, comme il est précisé dans un communiqué.

Ainsi, explique-t-on auprès de ce comité, la campagne de co-marketing, qui sera lancée suite à l’AMI, « est une première, qui constitue une nouvelle étape vers la bonne direction. La finalité étant de rapprocher l’offre touristique de chaque région, du client final marocain ».

Lors de la même réunion, poursuit le communiqué, l’ONMT a présenté une étude relative à la perception et au comportement du consommateur marocain pendant et après le confinement, qui démontre un besoin réel de voyager chez les marocains. « Cet important outil nous réconforte dans le choix d’aller de l’avant dans la promotion de nos destinations et de nos offres touristiques ».

Aussi, les membres du comité assurent-ils continuer à travailler « dans un esprit positif et constructif avec l’Office National Marocain du Tourisme et à nos efforts collectifs et concertés de promotion de nos destinations touristiques et de nos chaînes de valeur ».

Une collaboration d’autant plus importante en cette période de crise exceptionnelle afin que tous les moyens soient mis en œuvre pour soutenir et encadrer l’ensemble des régions et des opérateurs du secteur.