Tourisme : les recettes en nette progression à fin mai

Les recettes touristiques en devises ont atteint, selon les chiffres préliminaires, 20 milliards de dirhams (MMDH) au titre des cinq premiers mois de cette année, en hausse de 173% par rapport à 2021, a indiqué, lundi, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

Mme Ammor, qui répondait à une question centrale sur « l’encouragement du tourisme intérieur et les préparatifs pour la saison touristique » à la Chambre des Représentants, a relevé que ces recettes affichent un taux de récupération de 71% par rapport à 2019.

Durant la même période, le nombre des arrivées touristiques au Maroc a été multiplié par 4,5 par rapport à 2021, pour atteindre 2,3 millions de touristes, soit un taux de récupération de 52% par rapport à 2019.

Au niveau des régions, le nombre de nuitées dans les établissements d’hébergement touristique a triplé à Marrakech et Agadir et doublé dans plusieurs autres destinations comme Tanger, Errachidia, Dakhla, Rabat et Casablanca.

Un taux de récupération de nuitée de 100% a été enregistré à Laâyoune-Sakia El Hamra , 86% à Dakhla-Oued Eddahab, 76% à Béni Mellal-Khénifra et l’Oriental et 66% au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Cette performance positive est due à « la sagesse avec laquelle le Maroc a géré la crise, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce qui a permis au Royaume de conserver son attractivité et sa crédibilité, ainsi que l’implication de tous les acteurs du secteur, y compris les professionnels », a indiqué la ministre.

Le Maroc figure ainsi, de nouveau, parmi les principales destinations dans les programmes des tours opérateurs internationaux, s’est réjouie Mme Ammor, faisant état d’un taux de remplissage des avions de 75% à fin mai dernier.

Elle a, dans ce sens, relevé que les efforts de l’Office national marocain du Tourisme (ONMT) avec les compagnies aériennes ont permis de disposer actuellement d’une capacité supérieure à celle enregistrée en 2019, affirmant que le travail se poursuit à travers notamment le renforcement des liaisons aériennes existantes, l’augmentation des vols hebdomadaires et l’ouverture de nouvelles lignes.

La ministre a, en outre, mis en exergue les efforts déployés par son Département et l’ONMT pour mettre en avant les atouts touristiques dont disposent les régions du Royaume, soulignant que l’objectif est de permettre à l’ensemble des régions de tirer profit de la reprise du Tourisme et pas seulement les destinations connues.

En ce qui concerne l’accompagnement des hôtels dans les opérations d’entretien, de remise à niveau et de formation, la ministre a fait état de l’octroi d’un soutien financier à 737 établissements d’hébergement touristique, notant que les demandes reçues ont concerné l’ensemble des régions alors que les montants de subventions ont oscillé entre 7 millions de dirhams et 2.500 dirhams.