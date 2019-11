Tourisme : les Anglais apprécient le Maroc de plus en plus

L’année 2018 avait connu aussi un rebond de 4% en nombre d’arrivées par rapport à 2017.

Le Royaume-Uni arrivait ainsi en seconde position en 2018 en termes de nuitées, avec plus de 2 millions de nuitées, derrière la France (4,6 millions) mais devant l’Allemagne (1,8 million) et l’Espagne (0,8 million). A fin août 2019, les nuitées ont progressé de 13% par rapport à la même période en 2018. L’offre aérienne au départ du Royaume-Uni vers le Maroc continue, elle aussi, de croître, passant de 55 vols en moyenne par semaine en 2012 à 95 vols par semaine en moyenne en 2019. Cependant, l’élément majeur, c’est l’émergence depuis 2013 de nouvelles routes avec davantage de villes connectées entre les deux pays, à savoir Liverpool et Birmingham, du côté britannique et Rabat et Essaouira du côté marocain.