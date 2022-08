Tourisme: 3,2 millions d’arrivées les deux derniers mois

Le Maroc a accueilli durant les mois de juin et juillet 2022 un total de 3,2 millions de touristes, dont 65% en juillet avec plus de 2 millions d’arrivées, indique le département du Tourisme.

Il s’agit d’une performance exceptionnelle ayant permis de récupérer 100% des arrivées des mois de juin et juillet 2019, note le ministère dans un communiqué, ajoutant que la saison estivale 2022 a confirmé la reprise amorcée du secteur du tourisme, depuis les signes annonciateurs dès le mois de juin.

Les performances sont clairement palpables et se traduisent par des indicateurs au vert, fait observer le département, mettant l’accent sur les efforts déployés pour la mise à niveau de l’offre touristique et la promotion de la destination Maroc qui ont permis de concrétiser l’ambition d’un retour accéléré aux niveaux connus du secteur. Et de poursuivre que cet élan de reprise se répercute sur l’ensemble des autres indicateurs dont le nombre de nuitées qui s’est établi à un total de 3,8 millions de nuitées pour juin et juillet 2022.

En termes des recettes en devise du secteur, ce dernier a généré 27,3 milliards de dirhams (MMDH) durant le premier semestre 2022 soit un taux de récupération exceptionnel de 81% de 2019, eu égard à la fermeture des frontières pendant les 5 premières semaines de l’année 2022.

Le mois de juin, à lui seul, représentent environ 25% de ces recettes. Et de souligner que les Marocains résidents à l’étranger (MRE) ont fortement contribué à la dynamisation de la période estivale. En effet, 1,4 million MRE ont rejoint le Royaume durant le mois de juillet 2022, soit 100% des arrivées de juillet 2019, conclut le ministère.