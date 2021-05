Relance du tourisme interne: Lancement d’un concours national dédié aux étudiants

Lancé à l’initiative du ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministère du tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale et de la société marocaine d’ingénierie touristique, ce concours est ouvert du 20 mai au 14 juin aux étudiants inscrits dans les différents établissements d’enseignement supérieur du Maroc.

Selon un communiqué des organisateurs, ce concours, qui vise à mettre à niveau et rehausser la qualité, la compétitivité et la durabilité de l’offre touristique nationale, porte sur deux catégories, à savoir le développement de produits et de services à même de booster la demande sur le tourisme interne et le développement de services numériques et technologiques innovants pour promouvoir l’attractivité touristique domestique.

Ce concours est doté de prix destinés aux trois meilleurs projets, d’une valeur respectivement, de 70.000 DH, 20.000 DH et 10.000 DH, souligne le communiqué, précisant que les modalités de participation et les conditions de candidature sont disponibles sur le lien (https://smit.gov.ma/concours/ ).

