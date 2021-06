« Régionales de l’Investissement »: La SMIT veut valoriser le potentiel de Dakhla-Oued Eddahab

Lors de la participation des représentants de la SMIT aux « Régionales de l’investissement », initiées par le groupe de la Banque populaire, ayant fait escale à Dakhla (cinquième étape) en fin de semaine, ces derniers ont souligné qu’en plus des atouts naturels, la région bénéficie des dessertes aériennes régulières à l’intérieur et à l’extérieur du pays, d’une capacité litière avoisinant les 2.000 lits, outre la montée en gamme en matière d’investissement touristique porté par des structures hôtelières de qualité et des hôtels clubs.

En vue de favoriser la diversification de l’offre touristique au niveau de la région, dans le cadre de son nouveau modèle de développement, un programme de développement intégré « tourisme rural et de nature » financé par des partenaires publics dont la SMIT est en cours de réalisation, ont-ils indiqué.

Ce programme prévoit la création d’infrastructures et équipements touristiques dans la perle du Sud, en l’occurrence le centre d’accueil et d’information touristique, le centre d’interprétation du patrimoine, la station thermale, les boutiques d’exposition des produits de terroirs et les circuits thématiques, ce qui permettra d’améliorer l’environnement touristique et d’amorcer le développement de l’investissement privé, ont-ils avancé.

Il offrira aussi des opportunités d’entreprenariat local pour les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), à travers la concession des actifs touristiques marchands aux porteurs de projets touristiques, ont-ils poursuivi.

En vue de soutenir le secteur touristique à surmonter cette conjoncture délicate de crise due au Coronavirus, la SMIT a procédé à l’accélération, avec le Conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab, de l’exécution des projets conventionnés, en concertation avec les différentes parties prenantes, en plus de l’organisation de roadshows et de visio-conférences pour encourager l’implantation de projets touristiques.

La SMIT a pris une batterie de mesures visant à appuyer les opérateurs touristiques pour pallier aux effets de la crise sanitaire et préserver la résilience du secteur notamment à travers la mise en place du label « Welcome Safety », permettant aux établissements d’hébergement touristique de se mettre en conformité avec le référentiel sanitaire, ainsi que la mise à disposition d’indemnités mensuelles s’élevant à 2.000 Dhs au profit des salariés et professionnels.

A rappeler que la SMIT a signé une convention avec l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), afin d’accompagner les porteurs de projets touristiques, ainsi qu’une autre convention de partenariat avec le Centre régional d’investissement, portant sur l’impulsion de l’investissement touristique dans la région.

La cinquième étape des « Régionales de l’investissement » a connu la participation de plusieurs partenaires publics et privés, dont la banque populaire, la Caisse centrale de garantie, Maroc Leasing et la SMIT qui ont pris part au panel relatif à « La relance de l’investissement: Mécanismes de financement et d’accompagnement » dédié à l’information sur les mesures mobilisées par les acteurs publics et privés afin de booster la reprise des différentes activités économiques.

Cet évènement dédié à la relance économique des régions du Royaume, a été clôturé par des workshops destinés à l’échange avec les entreprises présentes sur leurs attentes et besoins en matière d’accompagnement pour le développement de leurs portefeuilles d’activités respectifs.