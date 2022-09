ONMT : Promotion de la destination Maroc auprès des médias britanniques

Plus de 300 journalistes étaient présents ainsi que les opérateurs et les prescripteurs du voyage anglais. Parmi les supports présents à cet évenement, BBC, Times, Guardian, Independent, Daily Mail, National Geographic et Sunday Times, entre autres.

Pour Adel El Fakir, Directeur Général de l’ONMT : « Grâce à cet évènement d’envergure, nous nous créons une proximité avec des acteurs majeurs de l’industrie du tourisme du marché britannique, et renforçons par cela notre campagne d’image et nos campagnes de partenariats commerciaux pour augmenter notre présence sur ce marché qui représente le deuxième plus grand marché mondial pour le tourisme».

Très convoités par les destinations du monde entier, les journalistes de voyage britanniques sont considérés « parmi les meilleurs créateurs de contenu inspirationnel dans l’industrie, en raison de leur expertise, la puissance de leurs médias et la portée globale de leurs contenu qui est le plus souvent relayé dans un grand nombre de nations anglophones. » indique l’ONMT dans un communiqué.

Selon la même source, cet évènement intervient à la veille du congrès annuel de l’Association des Agents de Voyages britanniques -ABTA- qui se tiendra le 11 octobre à Marrakech et à la veille du World Travel Market prévu du 7 au 9 novembre 2022 à Londres. Deux évènements majeurs du microcosme du tourisme où l’ONMT compte bien se démarquer pour promouvoir la destination Maroc.

Un work-shop de préparation de ce salon est d’ailleurs organisé par l’ONMT en collaboration avec la Confédération nationale du tourisme en fin de semaine. L’objectif sera de « mobiliser l’ensemble des opérateurs marocains, co-exposants autour des messages communs, de les informer de la situation du marché britannique, de l’activité de la concurrence et des axes sur lesquels ils devraient focaliser leurs efforts de promotion et de les initier aux différents outils prévus lors de cet événement », précise t-on dans le communiqué.