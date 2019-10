Le Riu Tikida Palace Taghazout reçoit ses premiers clients

La station balnéaire de Taghazout à 18 km au Nord d’Agadir, compte désormais un nouvel établissement en activité. Le RIU Tikida Palace Taghazout, a ouvert ses portes depuis lundi 14 octobre après vingt-six mois de travaux.

Sixième hôtel de RIU au Maroc en partenariat avec son partenaire marocain le Groupe Tikida et 10ème hôtel du Groupe Tikida à travers le Royaume, cette nouvelle unité hôtelière, de catégorie cinq étoiles en formule tout compris 24 heures, a nécessité un investissement de plus de 920 millions DH. Pour le Groupe Tikida, c’est ainsi le plus gros investissement jamais réalisé auparavant. Pour la conception du projet, les maîtres d’ouvrage ont fait appel à l’architecte Ahmed Kharim et aux designers d’intérieur Jad & Kaous. Le volet paysager a été réalisé par le cabinet Arq & Land design.

Implanté sur un terrain de 18 ha au cœur du plus important resort Atlantique du Plan Azur du Maroc, le nouvel hôtel dispose d’une capacité d’hébergement de 504 chambres dont cinq suites luxueuses avec accès direct à l’une des principales piscines. L’établissement se démarque également à travers plusieurs caractéristiques. L’hôtel qui s’accorde dans son implantation avec la topographie du terrain, offre une vue sur mer pour toutes ses composantes d’hébergement et parties communes.

L’établissement se distingue également par son architecture contemporaine avec des renvois à l’architecture marocaine traditionnelle, notamment à travers l’aménagement spatial de patios, avec des plans d’eau dans l’axe central pour reproduire l’ambiance traditionnelle locale.

L’attrait de ce décor est renforcé par des terrasses et d’impressionnants jardins de plus de 45.000 m2 où se trouvent 5 immenses piscines au design en cascade. En outre, l’hôtel abrite 2 autres piscines face à la plage, ainsi qu’une piscine couverte et une piscine spéciale pour les plus petits. Sur le plan animation et activités, l’hôtel dispose d’un Spa, d’une salle de sport, d’un bain de vapeur, d’un sauna et d’un jacuzzi. L’établissement propose par ailleurs des animations pour les enfants à travers un parc de jeu et des activités de loisirs en journée pour les adultes ainsi qu’un programme nocturne de spectacles et de musique.

Autre particularité du projet et non des moindres, c’est la démarche de développement durable présente à tous les stades de la conception à l’aménagement de l’hôtel, eu égard au cahier des charges imposé aux investisseurs par la SAPST (Société d’aménagement et de promotion de la station de Taghazout). L’hôtel ne devrait ainsi pas tarder, à l’image de toute la station balnéaire, être certifié HQE (Haute qualité environnementale). La démarche pour l’obtention de la certification est déjà entamée, indique une source proche du dossier. Dans cette opération, les maîtres d’ouvrage sont accompagnés par le cabinet Oasis France.

A Taghazout, c’est ainsi une nouvelle enseigne hôtelière de prestige qui va contribuer au développement touristique et social de la destination à travers 1.500 lits et 400 emplois directs. La station de Taghazout compte donc aujourd’hui avec cette nouvelle capacité d’hébergement additionnelle, un nombre de 2170 lits à travers trois établissements hôteliers en activité.