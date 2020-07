Dakhla s’apprête à accueillir les touristes nationaux et étrangers

Un engouement qui se confirme cette année, non seulement car la ville répond à ce besoin d’évasion et de nature après cette longue période de confinement mais également car il s’agit d’une des régions du Royaume les moins touchées par cette pandémie avec un nombre de cas dérisoire, poursuit la même source.

Preuve en est de cet engouement, la RAM qui avait débuté avec 2 vols hebdomadaire Puis est passée dès la semaine suivante à 5 fréquences pour être depuis quelques jours à un quotidien, et maintenant 9 vols par semaine. Des vols qui sont d’ores et déjà pleins. Air Arabia effectue quant à elle 2 vols par semaines.

Aussi, les principaux hôtels du groupe Dakhla Attitude se préparent à la réouverture. Alors que les hôtels West Point et la Crique sont ouverts depuis quelques jours, l’établissement culte Dakhla Attitude ouvrira le 24 juillet et l’hôtel PK 25 le 25 juillet ainsi que l’hôtel Les Dunes.

Compte tenu de la crise et pour accompagner le tourisme national, les hôtels du groupe Dakhla Attitude proposent des offres attractives pour les touristes nationaux : Entre 687 et 770 Dhs la nuitée par personne, en pension complète avec non seulement le transfert A/R de l’aéroport, mais également un cours de yoga et un autre de fitness par jour. Ces hôtels prévoient également un kids club pour les enfants qui seront du voyage.

« Toutes les équipes de ces établissements sont aujourd’hui sur le qui vive et ont mis en place tous les protocoles sanitaires exigés par les autorités afin d’assurer la protection tant des employés que des touristes de séjour. » précise le communiqué.