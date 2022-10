Tourisme : La saison hivernale sera-t-elle compromise à cause de la crise en Europe ?

La saison estivale a été salvatrice pour le tourisme, lui permettant de récupérer près de 70% de son niveau d’avant-crise. Une performance qui a fait le bonheur des opérateurs touristiques de certaines destinations comme Marrakech, Agadir, Dakhla et le Nord du Royaume. Si l’été a donné un coup de pouce au secteur, quid de la saison hivernale et des fêtes de fin d’année ? Joint par nos soins, Lahcen Zelmat, président de la Fédération nationale de l’industrie hôtelière (FNIH) préfère rester prudent. «Le redémarrage du secteur continue et je demeure optimiste. Toutefois, l’incertitude subsiste par rapport à la saison hivernale à cause de la conjoncture internationale. Le Maroc dépend de marchés émetteurs de touristes en Europe, notamment ceux français, allemands et britanniques. Ces derniers font face à une crise énergétique sans précédant à cause de la guerre en Ukraine. Si la facture énergétique chez les ménages européens augmente, leur pouvoir d’achat va se réduire et se répercutera sur leurs choix de voyages, notamment au Maroc», avertit Lahcen Zelmat.

Vous pouvez lire la suite sur notre édition pdf, consultable gratuitement