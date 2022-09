Tourisme : Encore un gap de 40% à rattraper sur les nuitées

Le secteur a récupéré 100% des arrivées touristiques entre juin et juillet. Mais il y a encore du retard à combler sur la clientèle étrangère. La nouvelle feuille de route annoncée concerne aussi bien les produits que le type de tourisme à développer.

S’il y a un secteur d’activité qui reprend sa vitalité, c’est bien celui du tourisme. Grâce aux efforts déployés par toutes les parties prenantes, en terme de lancement du visa électronique, de promotion de la destination Maroc, de référencement et amélioration de l’expérience du voyageur…, l’ensemble des indicateurs se retrouvent dans le vert, ou presque. En effet, le Maroc a accueilli entre juin et juillet 3,2 millions de touristes dont 65% sur le seul mois de juillet. Ce qui a permis de récupérer 100% des arrivées des mêmes mois de l’année pré-pandémie 2019.

Les MRE, eux, ont représenté 62,5% des arrivées, soit 2 millions de personnes, une part qui ressort en ligne avec les réalisations de l’année de référence, le reliquat est constitué des touristes étrangers et nationaux. De l’autre côté, l’opération Marhaba a enregistré cette année l’entrée de 2,8 millions de personnes sur le territoire national, en dépassement du niveau enregistré avant la crise sanitaire. Ces arrivées ont, de toute nature, eu un effet bénéfique sur les recettes touristiques qui ont totalisé 36,66 milliards de DH, soit un taux de récupération qui avoisine 90% pour les sept premiers mois. Cela, en dépit de la poursuite de la fermeture des frontières tout le long des cinq premières semaines de l’année 2022.

Un retard à rattraper

Des performances qui redonnent du baume au cœur aux opérateurs du marché qui ont souffert de l’agonie du secteur touristique ces deux dernières années. Rappelons que le plan de sauvetage établi par le gouvernement a permis de mobiliser une enveloppe de 2 milliards de DH afin de préserver les emplois, le temps de la reprise.

Les opérateurs et les pouvoirs publics se réjouissent certes de ces réalisations. Mais….

Vous pouvez lire la suite sur notre édition pdf, consultable gratuitement