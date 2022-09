Tourisme : Agadir à la recherche d’un nouveau souffle

Agadir s’est depuis quelques jours vidée de ses derniers visiteurs nationaux. La saison estivale est finie et aujourd’hui l’heure est au bilan au sein du Conseil régional du tourisme (CRT) d’Agadir Souss Massa. L’entité a tenu son conseil d’administration et son assemblée générale jeudi 15 septembre avec pour fait marquant la clôture du mandat du bureau dirigeant sortant. C’était l’occasion de revenir sur l’activité et notamment les lourdes retombées de la crise sanitaire sur le précédent exercice.

Pour tous, l’année 2021 a été une des pires années pour la destination avec d’importantes baisses dues à la fermeture de près de 45% des lits et un recul drastique de la demande. Pour redynamiser la destination, le CRT dit avoir mené plusieurs actions de promotion pour relancer la destination. Le regain de l’activité durant la toute dernière période estivale a mis du baume au cœur des professionnels mais aujourd’hui les hôteliers veulent maintenir ce vent de reprise…

Vous pouvez lire la suite sur notre édition pdf, consultable gratuitement