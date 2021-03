Tourisme : 10 millions de DH pour la mise à niveau des hébergements ruraux dans le Souss Massa

Améliorer la qualité de l’offre en hébergement touristique en milieu rural, tel est le projet qui se prépare actuellement dans le Souss Massa. L’opération menée par la Société de développement régional Tourisme Souss Massa (SDR) est initiée suite à la demande émanant du Réseau de développement du tourisme rural (RDTR) et sur recommandation de la commission économique du Conseil régional Souss Massa, indique Abdelkrim Azenfar, DG de la SDR. Elle se veut un outil d’appui à la mise à niveau des structures d’hébergement touristique, sis dans l’arrière-pays de la région. Et ce à l’instar du mécanisme de subvention dédiée à la rénovation des établissements hôteliers d’Agadir. «Cette initiative a été dictée par l’état déplorable d’une grande partie de ces structures. Leur situation a été aggravée au cours de l’année 2020 en raison des effets Covid-19», expose M Azenfar.

Pour financer ce mécanisme d’appui, le Conseil régional met sur la table un budget global de 10 millions de DH. Dans ce cadre, une convention a été conclue entre le ministère du tourisme, le Conseil régional Souss Massa, la wilaya du Souss Massa, la SDR Tourisme et le RDTR. Dans le cadre de ce partenariat, la Région Souss Massa finance ce nouveau mécanisme d’appui qui s’étend sur deux années (2021 et 2022). La subvention, qui sera octroyée ne dépassera pas 50% du montant d’investissement, plafonné à 400 000 DH par structure. Les établissements éligibles devraient être classés ou uniquement autorisés en vue de leur classement après rénovation et en activité depuis au moins 2 ans continus ou discontinus. Ils ne doivent pas être en liquidation judiciaire et être en règle vis-à-vis du fisc et de la CNSS. Ils doivent aussi présenter un programme de rénovation.

Dans la démarche, la SDR Tourisme a procédé tout d’abord à la collecte des données concernant ces structures. Pour le moment, il s’agit de finaliser le manuel des procédures qui trace les étapes du projet et la composition des dossiers de demande de subvention. En outre, il est question de choisir des prestataires pour assurer l’accompagnement au niveau de la définition des concepts et montage des dossiers.

A noter que la région Souss Massa compte 305 établissements d’hébergement touristique ruraux, avec une capacité globale de 2 700 lits et plus de 1 368 places de campings. Le nombre d’emplois générés par ces établissements est estimé à plus de 800 postes. Pour rappel, cette niche a bénéficié il y a déjà plus de dix ans du programme de développement de la micro-entreprise touristique, mis en œuvre par le Conseil régional Souss Massa. L’opération avait suscité un engouement de la part de porteurs de projets et avait donné naissance à plusieurs structures dans l’arrière-pays.