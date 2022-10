Taux directeur : Vers une politique monétaire régulatrice

Le schéma de Kaldor est qualifié de «magique», car dans la réalité il est impossible d’atteindre simultanément les objectifs des grandes variables de la politique économique conjoncturelle, notamment la croissance, l’emploi, l’équilibre extérieur et la stabilité des prix. Cette dernière variable est fortement affectée par les caractéristiques de la conjoncture économique actuelle. En effet, cette inflation n’a jamais enregistré un tel niveau depuis des décennies. Selon le dernier rapport de Bank Al-Maghrib relatif à la politique monétaire, l’inflation est ressortie au mois d’août 2022 à 9,1% dans la zone euro et à 8,3% aux Etats-Unis, alors qu’au niveau des principaux pays émergents, elle s’est établie à 15,1% en Russie, 8,7% au Brésil et 7% en Inde, tandis qu’au Maroc l’inflation a embrassé le taux de 7,7%. A l’instar des autres banques centrales, Bank Al-Maghrib appuie aujourd’hui sa politique monétaire sur l’instrument des taux d’intérêt. Via la révision régulière de son taux directeur, BAM vise à piloter l’offre de crédit, contrôler la quantité de monnaie en circulation et par conséquent réguler l’activité économique du pays. Ce choix de mode opératoire s’inscrit dans la logique de la politique monétaire libérale pratiquée au Maroc depuis les années 1990, période durant laquelle la sphère financière a connu les balbutiements de sa réforme. Or, face au contexte actuel de «tensions politiques internationales, régression économique mondiale, inflation extérieure, séquelles des crises pandémiques…», il s’avère très difficile pour le Maroc d’évaluer avec précision l’ajustement des taux d’intérêt sur l’économie réelle. A travers ses outils d’orientation, BAM intervient à chaque fois que la conjoncture économique nécessite des politiques de régulation. Rappelons que le rôle principal de BAM est d’orienter le comportement des établissements bancaires à travers le réajustement du taux directeur. Cependant, cet instrument pourrait être une arme à double tranchant. La révision périodique de cet instrument par l’institution centrale fait en sorte que la masse monétaire soit en harmonie avec les besoins réels de l’économie.

Variations de taux d’intérêt : trois canaux de transmission

Dans le rapport qui s’intitule «Bilan d’un impératif de libéralisation porté par l’instrument incitatif du taux directeur», les analystes de BAM expliquent que le taux administré par la banque centrale peut augmenter parfois moins vite que l’inflation. Dans ce cas, le taux d’intérêt réel diminue. Les banques vont alors

