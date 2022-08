Tanger: 63 MDH pour la reconversion de l’ancien marché de gros

Une enveloppe budgétaire de 63 millions de dirhams (MDH) a été allouée au financement du projet de réhabilitation de l’ancien marché de gros des fruits et légumes de la ville de Tanger, en vue de le reconvertir en un espace régional d’expositions et d’arts.

Ce projet prévoit la mobilisation de cette somme grâce à la contribution du Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (30 MDH), de la Commune de Tanger (30 MDH) et de l’Agence pour la promotion et le développement du nord (3 MDH).

Ce projet culturel vise à créer une dynamique socio-culturelle locale, accompagner le développement social, architectural et culturel de la ville de Tanger, améliorer la qualité des infrastructures d’accueil des grands événements, donner un nouvel élan au développement artistique et culturel et mettre en place un espace d’exposition et de promotion des produits de terroir des préfectures et provinces de la région.

En outre, ce projet de reconversion et de réhabilitation de l’ancien marché de gros, qui s’étend sur une superficie de plus de 2 hectares, abritera, entre autres, un espace dédié aux ateliers d’arts vivants, une plateforme d’orientation, un cirque, un espace d’expositions, une salle de conférences et plusieurs dépendances administratives et de services.

Le délai de réalisation de ce chantier est estimé à 3 ans à compter de la date d’approbation de la convention.