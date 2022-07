Taghazout Surf Expo : The first Surf Exhibition in Africa!

Une première du genre en Afrique qui se tiendra du 27 au 30 octobre. Une soixantaine d’exposants et 20 000 visiteurs attendus. Instaurer une économie formelle du surf et valoriser le potentiel du littoral marocain sont quelques-uns des objectifs de l’événement.

La région de Taghazout est indéniablement un haut-lieu du surf et, dans ce sens, la destination mérite, à l’instar d’Orlando, d’abriter un surf Expo. Un event similaire à ceux organisés en Italie et au Portugal. Pour l’Association de Taghazout Surf Expo, c’est un challenge qui représentera une première en Afrique. Cette première édition est annoncée du 27 au 30 octobre. Elle devrait réunir une soixantaine d’exposants et drainer 20 000 visiteurs. A Taghazout, il s’agit, à travers la démarche, d’instaurer une économie formelle du surf, de valoriser le potentiel du littoral marocain et promouvoir la culture de ce sport de glisse. L’évènement se veut aussi une opportunité pour vendre les potentialités de la destination.

Ouvert aussi bien au grand public qu’aux professionnels, la rencontre sera ainsi une vitrine idéale de la destination. Ce sera aussi une plateforme pour exposer les dernières innovations autour du surf. La manifestation se veut aussi artistique à travers un programme pictural et musical. Un volet scientifique est aussi au programme à travers des tables rondes. Il s’agit de débattre notamment de l’évolution historique, urbaine, architecturale et sociale de Taghazout et aujourd’hui de son développement éco-responsable. En outre, il est question de mettre en exergue la mémoire du lieu comme carrefour des cultures surf, hippies et aujourd’hui digital.

Située à quelques heures à peine de l’Europe, Taghazout a depuis longtemps attiré les touristes en quête de dépaysement et d’exotisme. Très fréquentée par les hippies dans les années 70, Taghazout et ses plages sont devenues une localité où se conjugue communion avec la nature et sport de glisse. Pour beaucoup de mordus de surf, c’est là que se trouve la plus renommée des vagues du Royaume. La pointe des Ancres est, en effet, le site qui attire le plus de surfeurs du monde entier depuis des années, car il offre des vagues longues (point breaks), allant au-delà du km, que viennent braver des surfeurs de toute la planète. C’est à 22 km au nord d’Agadir que se trouve ce site. A proximité se dressait un bâtiment portant l’inscription ‘‘Al Madraba’’, aujourd’hui entièrement détruit. C’était une ancienne usine de pêche au thon. Ce sont les ancres alignées à proximité, servant à fixer un immense filet côtier (une madrague), qui ont donné le nom au spot. En effet, les premiers surfeurs anglo-saxons qui venaient y surfer dans les années 70 lui ont attribué le nom de Anchor point, d’où en français la pointe des Ancres.

Selon les habitués, la meilleure période pour surfer se situe entre octobre et avril. Aussi, l’endroit est généralement très fréquenté en hiver en raison de l’ensoleillement. Surtout qu’en dehors de la pointe des Ancres, les plages du nord d’Agadir abritent quatre autres vagues de classe mondiale. Killer point, la Source, Mistery et Panorama sont aujourd’hui les spots de la localité les plus connus à l’échelle mondiale. Un potentiel naturel qui contribue à l’essor économique de la zone. Sur les vingt dernières années, les structures d’hébergement, gargotes, commerces en tout genre, se sont multipliés à Taghazout et dans les villages voisins. Avec l’afflux de monde dans la localité et la demande croissante en hébergement, il y a eu tout d’abord un développement immobilier concentré et sporadique, suivi de l’implantation de grands projets hôteliers à travers le développement de la station de Taghazout. L’augmentation de l’activité du surf a aussi généré plusieurs activités connexes, répondant à une demande de complément de biens et services.

C’est ainsi que des jeunes de la localité ont eu l’idée de transformer d’anciens petits locaux qui abritaient les barques de pêcheurs en surf shop. On peut en compter plusieurs au centre du village de Taghazout. Des Européens se sont mis aussi à investir dans la niche du surf à travers des surf-camps et des surf shops. Des commerces structurés d’articles de surf et aussi des structures d’hébergement de toutes catégories. Les nouveaux établissements hôteliers de la nouvelle station de Taghazout ont aussi misé sur le surf pour le développement de leur activité. Les champions internationaux, tels Othmane Choufani, Ramzi Boukhiam, Brahim Iddouch, sont aujourd’hui les porte-étendards de la destination et le fruit d’une passion pour le surf et de cette dynamique locale qui a débuté il y a près de 30 ans.

Aujourd’hui, pour continuer à maintenir cette croissance, il est important de mieux gérer les plages à travers notamment une protection de l’environnement. Il s’agit aussi d’encadrer les écoles de surf. Il importe en effet de surveiller la qualité des enseignements. Il y va de maintenir la région au top des hauts lieux du surf dans le monde. Et le Taghazout Surf Expo est une belle initiative qui peut contribuer à cela en apportant un nouveau souffle à l’activité.