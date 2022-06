Sourcing local : Agroalimentaire, santé…, le Made in Morocco gagne du terrain

Encourager une production locale compétitive dans la perspective du renforcement de la souveraineté industrielle et alimentaire du Royaume. C’est une vision royale sur laquelle le gouvernement travaille et dont la concrétisation avance à pas de géant. Aujourd’hui, la stratégie du gouvernement et plus particulièrement du ministère de l’industrie repose, en grande partie, sur une approche de substitution aux importations. Dans ce cadre, le ministre de l’industrie et du commerce et les présidents des Associations et Fédérations professionnelles du secteur des industries agroalimentaires (IAA) et des secteurs fournisseurs des industries agroalimentaires, ont procédé, en début de semaine, à la signature de quatre conventions de partenariat pour le développement du sourcing local auprès des opérateurs locaux.

Ce partenariat a pour objectif de renforcer l’intégration locale en créant des synergies et des partenariats gagnant-gagnant entre les industries alimentaires et les autres écosystèmes industriels, notamment l’industrie de la plasturgie, l’industrie des emballages et l’industrie mécanique et métallurgique. Comme l’a souligné le ministre Ryad Mezzour, le secteur des industries alimentaires revêt une importance stratégique dans le tissu industriel national, eu égard à son rôle dans la sécurité et la souveraineté alimentaires. «Il constitue aussi un catalyseur pour le développement d’autres secteurs industriels avec des achats d’intrants manufacturés estimés aujourd’hui à 18 milliards de dirhams (MMDH) dont près de 60% sont importés», a-t-il indiqué. «Nous avons identifié un potentiel important en matière de substitution des importations des intrants manufacturés qui offre des opportunités d’investissement incontestables», relève le ministre. Les conventions signées s’inscrivent dans une logique de mobilisation et de coordination des actions de l’Etat et du secteur privé pour construire un écosystème d’intrants manufacturés pour les IAA fort et autonome et de créer un cercle vertueux de croissance.

Ainsi, une convention cadre pour le développement du sourcing local des industries alimentaires en intrants manufacturés a été signée avec la Fédération nationale de l’agroalimentaire (FENAGRI), la Fédération nationale des industries de transformation et de valorisation des produits de la pêche (FENIP), la Fédération marocaine de plasturgie (FMP), la Fédération des industries forestières, des arts graphiques et de l’emballage (FIFAGE) et la Fédération des industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques (FIMME).

Celle-ci se fixe pour objectif la génération d’un gain de balance commerciale de 8 MMDH à l’horizon 2026 et la création de 7 500 emplois industriels directs à terme. Pour l’opérationnalisation de cette convention cadre, trois conventions spécifiques sectorielles ont été signées avec les Associations et Fédérations professionnelles des différentes filières du secteur IAA, d’une part, et leurs fournisseurs représentés par la FIMME, la FIFAGE et la FMP, d’autre part. Elles visent le développement du sourcing local en emballages métalliques, plastiques et en papier carton et en matériels et équipements des industries alimentaires.

Ce n’est pas uniquement le secteur agroalimentaire ou encore le textile qui sont concernés, cette vision englobe également d’autres domaines dont notamment le secteur de la santé et des dispositifs médicaux. Dans ce sens, un protocole d’accord relatif au développement du sourcing local de dispositifs médicaux et de produits de santé a été signé, également en début de semaine, à Casablanca par le ministre de l’industrie et du commerce, le président de l’Union française des hôpitaux pour les achats (UniHA), le directeur général de GREEN HEALTH LOGISTICS (GHL) et le président du cluster des industries médicales du Maroc (MMI). Ce partenariat vise également à développer le sourcing auprès des fournisseurs locaux de dispositifs médicaux et de produits de santé non médicamenteux «Made in Morocco» capables d’apporter des solutions aux besoins des acheteurs européens et d’identifier des partenariats répondant aux besoins des établissements hospitaliers européens dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique et des exigences et normes requises.

Il fait suite à deux accords visant le développement de la production locale des dispositifs médicaux et produits de santé. Le 1er signé en septembre 2021 entre le département de l’industrie, le cluster médical et l’Université Mohammed VI des sciences de la santé (UM6SS) et le 2e signé en décembre 2021 entre ce ministère, le ministère de la santé et de la protection sociale, l’Association marocaine des groupes de santé (AMGS), et le cluster médical (CM). Au terme de ce protocole d’accord, le ministère de l’industrie et du commerce accompagnera la promotion des produits «Made in Morocco», renforcera la collaboration entre le cluster et les parties concernées et accompagnera les entreprises industrielles capables d’adresser les marchés nationaux et internationaux. Il œuvrera également pour faciliter le contact et la consultation auprès des fabricants locaux existants capables de satisfaire les besoins nationaux et internationaux en produits/matériels en termes de dispositifs médicaux et produits de santé.

De son côté, l’UniHA s’engage notamment à accompagner les entreprises marocaines à travers le Cluster MMI pour l’accès à la commande publique. L’Union accompagnera également le développement de l’industrie marocaine via le Cluster MMI pour l’accès aux standards de compétitivité attendus par les hôpitaux du réseau UniHA et de leur personnel. Elle veillera en outre à consolider les relations industrielles et commerciales dans le secteur de la santé par la mise en place de rencontres annuelles avec les acteurs industriels marocains à travers le Cluster MMI et à apporter l’expérience et l’expertise nécessaires afin de participer à la montée en valeur de l’industrie marocaine des dispositifs médicaux et produits de santé.

Quant au MMI, il s’engage à faciliter le contact auprès des fabricants locaux existants capables de satisfaire les besoins nationaux et internationaux en produits/matériels en termes de dispositifs médicaux et produits de santé. Le cluster œuvrera, en outre, pour faciliter les démarches administratives conformément aux prérogatives qui lui sont attribuées à travers ses conventions avec le ministère de l’industrie et du commerce, et le ministère de la santé et de la protection sociale.

Pour sa part, le GHL accompagnera le MMI et ses industriels au sourcing d’intrants et de matières premières, tout en assurant la promotion des dispositifs médicaux et produits de santé «Made in Morocco» à l’export auprès de ses réseaux français et européens. Il facilitera l’accès aux marchés et accompagnera le MMI et ses membres pour la conformité des produits médicaux. Le GHL s’engage également à apporter son expertise logistique (solutions de stockage, d’entreposage, de transit et de transport) et à promouvoir la maîtrise de la qualité des dispositifs médicaux et produits de santé. GHL agira en outre en tant qu’opérateur de sourcing pour trouver les solutions adéquates aux acheteurs européens, dans le respect des exigences et normes internationales et en tant que coordinateur dans le processus de groupage des commandes des industriels du Cluster MMI.