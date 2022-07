Sehassur, le nouveau-né d’Axa Assurance, complémentaire à l’AMO

Axa assurance lance un produit d’assurance maladie complémentaire individuel en faveur des particuliers et des professionnels. L’objectif est d’accompagner le chantier qu’a entamé le Maroc visant la généralisation de l’AMO, prévue pour fin 2022 et dont profitera 22 millions de personnes. « Sehassur » est ainsi destiné à tous les marocains bénéficiant du régime de base de l’AMO auprès de la CNSS, ainsi qu’à leurs conjoints et enfants à charge. Il fait suite à la signature d’une convention de partenariat entre AXA Assurance Maroc et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale, actant la mise en place d’un guichet unique qui permettra aux assurés de déposer un seul exemplaire de leurs dossiers maladies en agence CNSS ou à travers un réseau de plus de 2 000 agences relais désignées.

Pour le déploiement de ce produit, 3 formules seront lancées. La 1ère dite essentielle avec un plafond de remboursement de 50 000 DH/ personne annuellement, la 2e « optimale » avec un niveau de couverture de 70 000 DH et la dernière « intégrale » avec un remboursement allant à 100 000 DH. Cela, pour un taux de remboursement allant de 80 à 95%. Proposé à partir de 165 DH/mois, le produit offre des prestations hors panier CNSS couvertes au 1er DH, des garanties décès et invalidité et des garanties optionnelles pour mieux se protéger et protéger sa famille ainsi que la possibilité de décider de la fréquence de paiement mensuellement, semestriellement ou annuellement. Le lancement des 1ers contrats est prévu pour le 18 juillet courant.