Salon international du tapis : pleins feux sur le tapis marocain fait à la main

Plusieurs personnalités ont pris part à cet évènement, notamment Tarik Sadik, directeur général de la Maison de l’Artisan, Sidati Chaggaf, président de la Fédération des chambres du Maroc, Mohammed Msellek, secrétaire général du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire et Papa Amadou Ndiyae , ministre de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur informel du Sénégal. Le but est de mettre en valeur le produit artisanal marocain et de récompenser les artisans les plus méritants.

Dans la première catégorie « Kilims », le prix est revenu au Groupement d’Intérêt Economique (GIE) « Tagdift », tandis que dans la seconde catégorie « Vintage », le prix a été décroché par « Bazar du Sud ». Dans la troisième catégorie « Design Contemporain », le prix a été remporté par Soufiane Zarib.

A cette occasion, Tarik Sadik s’est félicité de la signature d’une convention de partenariat avec «HALI cover», l’un des plus grands magazines et sites pour la promotion et la commercialisation du tapis marocain auprès des designers à travers le monde.

« HALI cover est notre partenaire de cette opération. C’est le magazine de référence au niveau mondial, sur le marché américain et britannique », a-t-il affirmé, ajoutant que « c’est un gage de confiance et de réussite que HALI cover soit avec nous».

Dans une déclaration à La Vie Eco, Latifa Daoudia, artisane et membre du GIE « Tagdift », a exprimé sa joie d’être présente à la 7e édition de la Semaine nationale de l’artisanat. «Nous avons l’honneur de décrocher ce prix aujourd’hui. Cela va nous encourager à fournir plus d’effort pour développer et préserver le tapis marocain», a-t-elle précisé.

Elle a également souligné que « le tapis marocain connait un engouement remarquable à l’échelle internationale, eu égard à son esthétique et à l’originalité des matières utilisées pour sa confection ».

«Le Marrakech Carpet Fair» est un salon professionnel organisé en marge de la 7e édition de la Semaine nationale de l’artisanat, en vue de promouvoir le tapis artisanal fait main et le savoir-faire des artisans, et d’exposer une sélection de tapis marocains ruraux et contemporains qui intègre les nouvelles tendances, lifestyle et exigences de la demande, notamment en termes de design et de créativité.