Salon international du bâtiment : Plus de 160.000 visiteurs à la 18e édition

Plus de 500 exposants nationaux et internationaux de l’ensemble de l’écosystème de la construction (gros œuvre, matériaux de construction, équipementiers pour les chantiers…) ont participé à cette édition, organisée par le ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville et l’AMDIE.

«Le SIB 2022 a fêté ses 36 ans d’existence à El Jadida et ce après 4 ans d’absence avec un retour en force des participants exposants et visiteurs», a déclaré Reda El Haddaj commissaire général du Salon et directeur général d’Urbacom, organisateur délégué du salon sous le thème «Innovation et Résilience au service d’un cadre de vie meilleur».

Plusieurs conventions ont été signées en marge du salon entre le pays hôte, la république Gabonaise, représentée par une délégation d’entreprises et de responsable de hauts niveaux avec l’opérateur public Al Omrane.

«C’est un salon de très grande qualité dans un nouvel environnement spacieux et aéré», a de son côté déclaré David Toledano, président de la Fédération Marocaines des Matériaux de construction (FMC).

«Les exposants ont fait un bel effort pour réaliser des stands magnifiques, à la hauteur de ce que l’on voit dans les grandes expositions internationales. Ces stands, ouverts très souvent sur plusieurs côtés, ont pu recevoir des milliers de visiteurs, professionnels pour l’essentiel. Une grande bouffée d’oxygène qui augure d’une belle reprise de notre secteur. Un vrai salon professionnel d’envergure international. Certainement l’un des meilleurs organisés dans le pays», a-t-il ajouté.

Pour cette édition, le salon a mis en valeur la femme et les jeunes à travers le SIB Woman. Le SIB 2022 a également permis à une dizaine de start-ups nationales de présenter leurs projets. L’espace village Start-up dédié à des jeunes entrepreneurs a permis à plusieurs dizaines de jeunes de plancher 48 heures durant sur leurs projets et l’ont proposé à un jury qui a choisi les start-ups qui feront l’objet d’un suivi par l’incubateur Hackatan.

Durant ce salon, des formations techniques et certifiantes ont aussi été proposées à des centaines d’exposants et visiteurs.